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На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой из-за падения пассажира

Движение поездов от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой» Московского метрополитена было прервано из-за падения пассажира, сообщается на странице метро в Twitter.

Спустя несколько минут движение возобновили, его вводят в график. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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Источник «Интерфакса» рассказал, что инцидент произошел на станции «Тверская». Мужчина выжил, для того, чтобы его извлечь, понадобилось 15 минут.

Ранее в сентябре сбой произошел на салатовой ветке московского метро от станции «Волжская» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда также шли с увеличенными интервалами. При этом причину сбоя в столичной подземке не назвали.

В середине сентября движение поездов приостанавливали на серой ветке от станции «Нагорная» до «Пражской». Причиной стал упавший пассажир.

Теги: метрополитен, Москва, сбой
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