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СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в Ростове, погибли пятеро детей и двое взрослых. Следственный комитет сообщает, что подозреваемый в поджоге задержан
Фото: Кузьмиченок Василий / ТАСС

Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В связи с информацией о поджоге уголовное дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК России (Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Изначально оно было заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Задержанный — житель Ярославской области 1982 года рождения, с ним проводятся следственные действия.

Общество
Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

Пожар произошел утром в субботу, 19 октября, на площади 600 кв м. В результате выгорела кровля здания, без жилья остались жители 19 квартир, уточняло МЧС. При возгорании погибли пять детей в возрасте от полутора до шести лет, а также мать троих из них. Кроме того, еще три человека пострадали, их направили в больницу.

Администрация Ростова уточняла, что всего в доме были зарегистрированы 29 человек. ТАСС со ссылкой на администрацию писал, что фактически в здании дореволюционной постройки жили 32 человека. Для погорельцев был организован пункт временного размещения в ростовском театре.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал произошедшее «ужасной трагедией» и уточнил, что на территории Ростова введен режим ЧС для мобилизации «всех служб». «Остальное — дело следствия. Считаю важным выяснить — почему дети остались без помощи и кто в этом виноват», — отметил он.

Автор: Артём Губенко
Теги: Пожар, Ярославль, поджог
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