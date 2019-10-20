СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими

Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в Ростове, погибли пятеро детей и двое взрослых. Следственный комитет сообщает, что подозреваемый в поджоге задержан

Фото: Кузьмиченок Василий / ТАСС

Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В связи с информацией о поджоге уголовное дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК России (Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Изначально оно было заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Задержанный — житель Ярославской области 1982 года рождения, с ним проводятся следственные действия.

Пожар произошел утром в субботу, 19 октября, на площади 600 кв м. В результате выгорела кровля здания, без жилья остались жители 19 квартир, уточняло МЧС. При возгорании погибли пять детей в возрасте от полутора до шести лет, а также мать троих из них. Кроме того, еще три человека пострадали, их направили в больницу.