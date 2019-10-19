Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

Пятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в городе Ростов в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в жилом многоквартирном доме, площадь возгорания составила 600 кв. м. Кроме шести погибших, троих человек, которые находились в квартире, удалось спасти. Сейчас ведутся работы по установлению причин пожара.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Ярославской области, пожар произошел по адресу: ул. Ленинская д.13. Сообщение о возгорании поступило в 4:48.

Во вторник, 15 октября, в частном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области произошел пожар. В результате погибли пять человек, еще двое пострадали. Как сообщали в региональном главке МЧС, одна квартира почти полностью выгорела: пострадали стены потолок и крыша. Пожарные обнаружили тела трех мужчин и двух женщин. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Причиной пожара, по предварительной версии, могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения в нетрезвом виде.