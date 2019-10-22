СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян

Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсионные накопления россиян в пределах 1,4 млн. руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Страховать планируется не только сами накопления, но и заработанный по ним инвестиционный доход.

НРД станет оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). По словам вице-президента блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александра Попова, такой центральный оператор будет знать всю историю накоплений человека, независимо от того, сколько раз он менял место работы и негосударственные пенсионные фонды, передают «Известия».

В начале сентября Министерство финансов подготовило законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Он предполагает гарантию сохранности долгосрочных пенсионных накоплений, регистрацию накопительных счетов центральным администратором и налоговые льготы для бизнеса.