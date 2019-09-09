ПФР поддержал предложенную Минфином новую систему пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России поддерживает новую модель системы добровольных пенсионных накоплений, предложенную Министерством финансов. Об этом глава ПФР Антон Дроздов заявил «РИА Новости».

«Новый проект нам еще официально не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей», — подчеркнул он.

Среди плюсов новой модели Дроздов отметил добровольность участия, возможность использовать пенсионные накопления, сформированные ранее, а также включение средств через Агентство по страхованию вкладов в систему гарантирования выплат.

Ранее, 6 сентября, стало известно, что Минфин подготовил новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте».