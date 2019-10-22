В России увеличится стоимость родового сертификата с 2020 года

С 2020 года стоимость родового сертификата увеличится на 1 тыс. руб. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на совещании по вопросам о реализации задач национального проекта «Демография» в Салехарде.

Топилин отметил, что эта сумма «пойдет на оплату психологической помощи в медицинских учреждениях по охране репродуктивного здоровья». По его словам, такая психологическая поддержка женщин, в первую очередь, будет направлена на снижение количества абортов.

Программа родовых сертификатов стартовала в России в 2006 году. Сейчас эти выплаты составляют 11 тыс. руб. Ранее поручение об увеличении стоимости родового сертификата дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Часть выплат идет на оплату необходимых лекарств для беременной, другая — на оплату медицинских услуг во время беременности, родов, а также в послеродовой период.

