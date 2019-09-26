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Медведев поручил обучить российских пенсионеров компьютерным технологиям
Премьер-министр распорядился включить в нацпроект «Демография» программу обучения пенсионеров компьютерным технологиям. Еще он поручил повысить стоимость родового сертификата и выделить деньги на лекарства кардиобольным
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос о включении в федеральный проект «Старшее поколение» и нацпроект «Демография» «мероприятий по обучению граждан старшего возраста навыкам в области информационных и компьютерных технологий». С текстом поручения, которое премьер дал по итогам программы «Диалог» на «Россия-24», где об инициативе было впервые упомянуто, ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник в одном из министерств, разрабатывающих предложения по проекту.

«Демография» включает в себя пять федеральных проектов, бюджет нацпроекта — более 3 трлн руб. На «Старшее поколение» приходится 98,9 млрд руб.

Обучение пенсионеров компьютерной грамотности уже проводят власти Москвы в рамках проекта «Московское долголетие». Курирующий его замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов назвал инициативу Медведева крутой историей. «На федеральном уровне это будет пользоваться спросом, мы готовы каждому губернатору передать все свои наработки», — сказал он. Филиппов пояснил, что в «Московском долголетии» направление «Информационные технологии» является самым популярным среди пенсионеров. Он отметил также, что в 2018 году столичные власти потратили на него 82,5 млн руб.

Что еще поручил премьер-министр

По итогам «Диалога» Медведев дал и другие поручения. Среди них:

  • Предусмотреть в бюджете ФОМС на 2020 год увеличение стоимости родового сертификата с 11 тыс. до 12 тыс. руб. Деньги по этому документу выделяются частично на оплату необходимых беременной лекарств, частично — на оплату медицинских услуг во время беременности, родов и в послеродовой период.
  • Из бюджета ФОМС в 2020 году предлагается выделить региональным фондам ОМС дополнительно не менее 12,7 млрд руб. на увеличение объемов дорогостоящих диагностических исследований.
  • Минпромторгу и Минздраву поручено проработать предложения о внесении изменений в законодательство, регулирующее порядок выписки и назначения наркотических и психотропных лекарств, а также ввоза таких препаратов, необходимых по медицинским показаниям, до начала их производства в России. Летом 2018 года широкий резонанс получило уголовное дело в отношении Екатерины Конновой. У нее оставалось несколько не производящихся в России микроклизм с противосудорожным препаратом диазепамом, которые изначально предназначались для ее больного эпилепсией сына. Женщина купила их в интернете. Когда микроклизмы перестали помогать, Коннова попыталась продать оставшиеся и была задержана при попытке продажи. Полиция обвинила ее в сбыте психотропных веществ (ст. 228.1).
  • Портал «Фармацевтический вестник» обратил внимание на еще одно поручение Медведева Минфину и Минздраву. В его рамках предполагается выделить в ближайшие три года дополнительные 43,5 млрд руб. на обеспечение лекарствами людей, страдающих кардиозаболеваниями и находящихся на амбулаторном лечении. Ранее РБК писал, что Министерство здравоохранения готовит реформу системы лекарственного обеспечения, в рамках которой обсуждается предоставление россиянам жизненно необходимых препаратов за счет государства.
Автор: Егор Губернаторов
Теги: Правительство, Дмитрий Медведев, пенсионеры
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