Медведев поручил обучить российских пенсионеров компьютерным технологиям

Премьер-министр распорядился включить в нацпроект «Демография» программу обучения пенсионеров компьютерным технологиям. Еще он поручил повысить стоимость родового сертификата и выделить деньги на лекарства кардиобольным

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос о включении в федеральный проект «Старшее поколение» и нацпроект «Демография» «мероприятий по обучению граждан старшего возраста навыкам в области информационных и компьютерных технологий». С текстом поручения, которое премьер дал по итогам программы «Диалог» на «Россия-24», где об инициативе было впервые упомянуто, ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник в одном из министерств, разрабатывающих предложения по проекту.

«Демография» включает в себя пять федеральных проектов, бюджет нацпроекта — более 3 трлн руб. На «Старшее поколение» приходится 98,9 млрд руб.

Обучение пенсионеров компьютерной грамотности уже проводят власти Москвы в рамках проекта «Московское долголетие». Курирующий его замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов назвал инициативу Медведева крутой историей. «На федеральном уровне это будет пользоваться спросом, мы готовы каждому губернатору передать все свои наработки», — сказал он. Филиппов пояснил, что в «Московском долголетии» направление «Информационные технологии» является самым популярным среди пенсионеров. Он отметил также, что в 2018 году столичные власти потратили на него 82,5 млн руб.