Голодец отчиталась перед Путиным о появлении новой специальности

Президент России Владимир Путин провел встречу в вице-премьером Ольгой Голодец, в ходе которой напомнил о том, что до сих пор не утверждены стандарты высшего образования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент сказал, что эти стандарты предусматривают появление новой специальности — «тренер по виду спорта — преподаватель».

«Хотя поручение мое было исполнено к 1 августа текущего года, но этого, насколько я знаю, пока не сделано», — сказал Путин.

В ответ Голодец сообщила, что этот стандарт был утвержден 25 сентября и он вступил в силу и «позволяет готовить преподавателей по этим двум специальностям».

Президент уточнил, что написано в этом стандарте. «Тренер по виду спорта, преподаватель», — ответила Голодец.