Суд продлил арест фигуранту «дела 27 июля» Чирцову до 2020 года

Суд оставил под арестом фигуранта дела о протестах в Москве Никиту Чирцова, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда. Его подозревают в применении насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК).

«Никите Чирцову продлили арест до 27 января 2020 года», — заявили в пресс-службе суда.

Во время принятия решения по продлению ареста трое человек в зале суда заковали себя в наручники. По их словам, так они хотели выразить протест против преследования Чирцова.

Под стражей Чирцов остается с начала сентября. После несанкционированной акции 27 июля он покинул Москву и прибыл в Минск, однако там его задержали и выслали в Москву, где его задержала уже московская полиция.