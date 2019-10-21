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«Дело 27 июля» ,  
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В Басманном суде трое человек заковали себя в наручники

Судебные приставы задержали троих человек, устроивших акцию в здании Басманного суда Москвы. Там проходило заседание по вопросу продления ареста фигуранта «дела 27 июля» Никиты Чирцова, об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Двое молодых людей и девушка заковали себя в наручники. Они отметили, что таким образом пытались поддержать Чирцова. Приставы сняли с них наручники. Против задержанных составляют протокол о неисполнении распоряжения судебного пристава (ст. 17.3 КоАП).

Общество
«Дело 27 июля». Что важно знать

Чирцов участвовал в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в Москве. Суд оштрафовал его на 12 тыс. руб. за нарушение установленного порядка при проведении митинга. После этого он улетел в Минск.

Политика
Митинг в поддержку фигурантов «московского дела». Главное

28 июля его задержали в Минске, после чего депортировали в Москву. Впоследствии его арестовали. Чирцова обвинили в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), а также в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). По версии следствия, он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.

После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении представителей власти. Всего по нему проходили 15 человек, пятерых приговорили к реальным срокам, а против части фигурантов прекратили уголовное преследование.

Теги: Басманный суд, приставы, акция протеста, новости РБК
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