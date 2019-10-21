В Басманном суде трое человек заковали себя в наручники

В Басманном суде трое человек заковали себя в наручники

Судебные приставы задержали троих человек, устроивших акцию в здании Басманного суда Москвы. Там проходило заседание по вопросу продления ареста фигуранта «дела 27 июля» Никиты Чирцова, об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Двое молодых людей и девушка заковали себя в наручники. Они отметили, что таким образом пытались поддержать Чирцова. Приставы сняли с них наручники. Против задержанных составляют протокол о неисполнении распоряжения судебного пристава (ст. 17.3 КоАП).

Чирцов участвовал в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в Москве. Суд оштрафовал его на 12 тыс. руб. за нарушение установленного порядка при проведении митинга. После этого он улетел в Минск.