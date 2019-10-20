Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве

Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве

Каршеринговый автомобиль перевернулся в Москве на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, в результате погиб один человек, сообщает телеканал «Москва 24».

Авария произошла напротив главного здания Министерства обороны России (Фрунзенская набережная, 22/2). Для выяснения обстоятельств аварии на место происшествия прибыли несколько подразделений экстренных служб : полицейские, пожарные, спасатели и медики.

На видеозаписи, опубликованной очевидцами в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», видно, что после резкого торможения водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.