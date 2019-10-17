При ДТП на Тверской в Москве перевернулся автомобиль

При ДТП на Тверской в Москве перевернулся автомобиль

Фото: Андрей Соколов / vk.com

Два легковых автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве, один из них перевернулся. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел рядом с Пушкинской площадью в 14:00.

«На Пушкинской площади в районе дома № 2 произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате этого произошло опрокидывание одного из них», — сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, в ДТП никто не пострадал. Сейчас последствия аварии ликвидированы, движение восстановлено.

Фотографии с места ДТП появились в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн».