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При ДТП на Тверской в Москве перевернулся автомобиль
Фото: Андрей Соколов / vk.com

Два легковых автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве, один из них перевернулся. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел рядом с Пушкинской площадью в 14:00.

«На Пушкинской площади в районе дома № 2 произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате этого произошло опрокидывание одного из них», — сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, в ДТП никто не пострадал. Сейчас последствия аварии ликвидированы, движение восстановлено.

Фотографии с места ДТП появились в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн».

Фото: Андрей Соколов / vk.com

Ранее на юго-западе Москвы столкнулись легковой автомобиль Porsche и такси, в результате аварии пострадали четыре человека. 15 октября в Санкт-Петербурге микроавтобус врезался в столб и перевернулся. В ДТП погиб один человек, семь человек пострадали.

Теги: ДТП, Москва, новости РБК
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