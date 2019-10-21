Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин сообщил Макрону об усилиях, которые предпринимает Россия для стабилизации ситуации в регионе, в том числе о мерах по установлению контактов между сторонами конфликта. Лидеры двух стран отметили, что для урегулирования конфликта в Сирии важен запуск диалога в рамках созыва конституционного комитета под эгидой ООН, который должен состояться в Женеве в конце октября.

Также Путин и Макрон обменялись мнениями о ситуации на Украине, в очередной раз подчеркнув отсутствие альтернативы минским соглашениям как основе для разрешения кризиса.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.