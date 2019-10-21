Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Сирии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

Путин также поздравил Нетаньяху с 70-летием, подчеркнув важность отношений России и Израиля в упрочении региональной безопасности и стабильности.

Турция 9 октября начала военную операцию «Источник свободы» на северо-востоке Сирии. Целью операции стало уничтожение курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил», которые Анкара считает террористическими.