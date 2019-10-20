Пожар на складе со скотчем в Москве ликвидировали

Пожар на складе со скотчем в Москве ликвидировали

Пожар на складе в Кунцевском районе Москвы ликвидировали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 5. Он был ликвидирован к 11:20 мск. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, также обрушилась кровля здания на площади 500 кв. м. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в 4:21 мск, локализовать огонь удалось к 9:08 мск.

Источник в экстренных службах сообщил агентству «Москва», что помещение принадлежит АО «Диза», там хранится клейкая лента. На сайте компании «Диза», которая занимается производством скотча и самоклеящихся материалов, сказано, что их склад расположен по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 61.

