Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили полное восстановление авиасообщения между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир», — сказал Путин.

Авиасообщение между Россией и Египтом прервали после крушения пассажирского самолета А321 компании «Когалымавиа», которое произошло в 2015 году над Синайским полуостровом в результате теракта. Самолет летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По результатам расследования выяснилось, что заложить взрывчатку помог сотрудник аэропорта.

В начале января 2018 года Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром. Первый регулярный рейс из России прибыл в аэропорт города 12 апреля.