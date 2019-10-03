В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает «РИА Новости».

По словам Сазанова, в ведомстве такую цену за бутылку водки объемом 0,5 л считают «достаточной». «Решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым, главой Минфина. — РБК]», — добавил он.

Глава департамента также сообщил, что минимальная розничная цена на коньяк может возрасти до 420–430 руб. Сазанов заявил, что стоимость качественного коньяка необходимо повысить, однако счел, что 450 руб. за бутылку было бы «многовато».

Согласно действующим правилам, власти устанавливают минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28%. Сейчас цена за бутылку водки объемом 0,5 л составляет 215 руб., коньяка — 388 руб.

В феврале текущего года Минфин подготовил проект постановления правительства, позволяющий ведомству вводить минимальные цены на любой алкоголь.