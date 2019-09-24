Вышинский станет постоянным экспертом комиссии СПЧ

Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комиссии Александра Брода.

По словам Брода, Вышинский принял предложение стать экспертом комиссии и сказал, что по возможности будет принимать участие в ее заседаниях. Журналист также выразил готовность оказывать экспертную поддержку по вопросам, касающимся Украины и других зарубежных государств.

Глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был арестован в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Свою вину журналист не признал. 28 сентября Киевский суд освободил его из-под стражи, ему изменили меру пресечения на личное обязательство. 7 сентября Вышинский покинул Украину вместе с россиянами, переданными России украинской стороной в рамках обмена.