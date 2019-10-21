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Грудинин обжаловал арест акций Совхоза имени Ленина

Бывший кандидат в президенты, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин обжаловал решение Арбитражного суда Московской области об аресте акций предприятия, пишут «Ведомости».

Апелляция поступила 17 октября от самого бывшего кандидата в президенты, троих его детей и сотрудника предприятия Александра Федорова.

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По информации издания, 9 октября кассация отменила все прошлые решения и вернула дело в суд первой инстанции.

При этом, по словам представляющего интересы Грудинина в суде юриста Максима Лухманова, на банковских счетах, на которые в первую очередь обращается взыскание по денежным требованиям, было имущество. «Суд же почему-то арестовал акции, на которые по закону взыскание обращается в последнюю очередь», — отметил он.

РБК направил запрос представителю Грудинина.

Спор из-за акция Совхоза имени Ленина продолжается с октября 2018 года. Тогда миноритарные акционеры предприятия потребовали взыскать с Грудинина 1,09 млрд руб. Затем сумма требований выросла до 2,1 млрд руб.

В мае 2019 года десятый арбитражный апелляционный суд полностью отклонил жалобы акционеров.

Теги: Павел Грудинин, Совхоз им.Ленина, суд, акции
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