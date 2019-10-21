Грудинин обжаловал арест акций Совхоза имени Ленина

Бывший кандидат в президенты, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин обжаловал решение Арбитражного суда Московской области об аресте акций предприятия, пишут «Ведомости».
Апелляция поступила 17 октября от самого бывшего кандидата в президенты, троих его детей и сотрудника предприятия Александра Федорова.
По информации издания, 9 октября кассация отменила все прошлые решения и вернула дело в суд первой инстанции.
При этом, по словам представляющего интересы Грудинина в суде юриста Максима Лухманова, на банковских счетах, на которые в первую очередь обращается взыскание по денежным требованиям, было имущество. «Суд же почему-то арестовал акции, на которые по закону взыскание обращается в последнюю очередь», — отметил он.