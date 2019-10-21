Грудинин обжаловал арест акций Совхоза имени Ленина

РБК направил запрос представителю Грудинина.

Спор из-за акция Совхоза имени Ленина продолжается с октября 2018 года. Тогда миноритарные акционеры предприятия потребовали взыскать с Грудинина 1,09 млрд руб. Затем сумма требований выросла до 2,1 млрд руб.

В мае 2019 года десятый арбитражный апелляционный суд полностью отклонил жалобы акционеров.