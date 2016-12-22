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Совхоз имени Ленина подал к Грудинину иск на ₽1 млрд
Общество, 18:30
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Совхоз имени Ленина подал к Грудинину иск на ₽1 млрд
Иск к экс-претенденту на пост президента России компания подала в Арбитражный суд Московской области 30 октября
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

ЗАО «Совхоз имени Ленина» потребовало взыскания со своего директора Павла Грудинина более 1,09 млрд руб., следует из картотеки дел Арбитражного суда Московской области. Исковое заявление было зарегистрировано судом 30 октября, но к производству иск пока не принят. Основания для исковых требований не раскрываются.

Адвокат Артем Игнатенко пояснил РБК, что иск подан Совхозом имени Ленина в лице его акционеров Ивана, Ольги и Тамары Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных, а также Нины Садовниковой. По словам адвоката, податели иска добиваются компенсации понесенных совхозом убытков.

​«Убытки связаны с двумя земельными участками, которые были переданы в уставной капитал компании ООО «ТТ Девелопмент». Эту сделку в марте 2018 года Арбитражный суд Московской области признал недействительной и заключенной заинтересованными сторонами, в том числе Грудининым. Более того, сделка была убыточна для самого совхоза и косвенно для акционеров. Решение суда после апелляционной инстанции вступило в силу, и нашим следующим шагом стал иск о возмещении убытков», — сказал Игнатенко.

Павел Грудинин не ответил на звонки РБК.

​2 марта 2018 год Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск группы акционеров совхоза имени Ленина об отмене сделки между компанией и ООО «ТТ Девелопмент», учредителем которого был руководивший совхозом Павел Грудинин. Суд согласился с утверждением истцов о том, что сделка была очевидно невыгодной для совхоза, так как в результате ее заключения совхоз потерял земельные участки в 1,26 га и 17,2 га общей стоимостью 1,095 млрд руб. (по оценке независимой экспертизы ООО «Ким и партнеры»), а взамен получил лишь долю в капитале ООО «ТТ Девелопмент» стоимостью 29 млн руб.

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Юристы тогда поясняли РБК, что после вступления решения суда в силу истцы смогут подать иск о возврате совхозу потерянных им земель, однако возвращение участков называли маловероятным, так как земли успели сменить владельца. По данным Единого государственного реестра недвижимости, в 2015 году больший участок (17,2 га) был разделен на два, один из которых (9 га) спустя год был продан шведскому ретейлеру IKEA за 1,6 млрд руб.

«Компания «ТТ Девелопмент» не может вернуть участок, потому что не является его собственником. IKEA приобрела эти земли возмездно и является так называемым добросовестным приобретателем имущества. В ситуации, если нельзя вернуть имущество, истцы могут требовать взыскать компенсацию в размере рыночной стоимости этого имущества с тех, кто его законно продал», — пояснил тогда РБК руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Кокорева, Егор Губернаторов.
Теги: Павел Грудинин , Совхоз им.Ленина
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