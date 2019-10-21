В Подмосковье зафиксированы новые температурные рекорды

В воскресенье, 20 октября, в Подмосковье были зафиксированы очередные температурны рекорды. Об этом сообщают «Метеоновости».

Как и в предыдущие дни, погода в регионе выдалась очень теплой. Среднесуточная температура превышала многолетние значения на 8–9 градусов.

Рекордсменом по температуре 20 октября стал Серпухов — там столбик термометра зафиксировал плюс 19,9 градуса. Таким образом был обновлен рекорд 2012 года.

А в Можайске побит рекорд 1957 года: воздух там прогрелся до плюс 19,3 градуса. В Коломне температура достигла плюс 19 градусов.

Как сообщила РБК специалист Гидрометцентра Надежда Точенова, столичный регион находится в теплом секторе циклона, ветровой режим слабый, днем идет прогрев температуры, а ночью она опускается.