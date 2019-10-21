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В Подмосковье зафиксированы новые температурные рекорды

В воскресенье, 20 октября, в Подмосковье были зафиксированы очередные температурны рекорды. Об этом сообщают «Метеоновости».

Как и в предыдущие дни, погода в регионе выдалась очень теплой. Среднесуточная температура превышала многолетние значения на 8–9 градусов.

Рекордсменом по температуре 20 октября стал Серпухов — там столбик термометра зафиксировал плюс 19,9 градуса. Таким образом был обновлен рекорд 2012 года.

А в Можайске побит рекорд 1957 года: воздух там прогрелся до плюс 19,3 градуса. В Коломне температура достигла плюс 19 градусов.

Как сообщила РБК специалист Гидрометцентра Надежда Точенова, столичный регион находится в теплом секторе циклона, ветровой режим слабый, днем идет прогрев температуры, а ночью она опускается.

«На фоне такого контраста местами будет образовываться туман. Особенно «низкие» места подвержены появлению тумана. Его можно ожидать ближе к утренним часам, когда температура достигает самых минимальных значений. Однако, когда воздух снова прогреется, туман рассеется», — заявила Точенова.

Общество
Синоптики сообщили о сохранении аномального тепла в Москве

По информации Гидрометцентра, в Москве на ВВЦ в течение последних суток было зарегистрировано плюс 16,5 градуса.

20 октября центр погоды «Фобос» сообщал, что аномально теплая погода в Москве сохранится минимум до конца этой недели. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах плюс 13–18 градусов.

17 октября в столице на станции ВДНХ была зафиксирована температура плюс 17,8 градуса. Это является рекордом с 1889 года.

Теги: Погода, рекорд, новости РБК, Подмосковье
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