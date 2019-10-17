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Температура в Москве побила рекорд по теплу 130-летней давности

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд по теплу на 17 октября. Об этом РБК сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«На станции ВДНХ в 14:00 было +17,8 градуса. [Предыдущий рекорд был 17 октября] 1889 года +17,4», — заявила Макарова.

В прошлом году 18 октября в Москве и Санкт-Петербурге также зафиксировали рекордно теплую погоду. В столице тогда температура повысилась до 17,9 градусов уже к 14:00. Прежний рекорд в 17,5 градуса был в 1972 году. В Санкт-Петербурге в этот день воздух прогрелся до 16,3 градуса.

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Синоптики пообещали теплую погоду в ноябре в европейской части России

Синоптики пообещали, что в европейской части России теплая погода сохранится и в ноябре. Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Поволжье и регионах Центрального федерального округа. В Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми будет на один градус теплее нормы.

Похолодание при этом в ноябре придет в Краснодарский край и южную часть Крыма, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной. Температура воздуха ниже климатической нормы будет также в Иркутской области и Бурятии.

Теги: новости РБК, погода, температурный рекорд
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