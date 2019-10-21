Психиатр назвала наиболее частую причину детских суицидов

Невнимательность взрослых является наиболее частой причиной детских суицидов, заявила главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова в интервью «Говорит Москва».

«Прежде всего это связано с тем, что дети не имеют других способов решения проблем, а виноваты в этом, наверное, все-таки окружающие взрослые», — пояснила Портнова. Она добавила, что они, вероятно, не видят проблему ребенка и не оказывают ему психологическую поддержку.

Родителям и близким необходимо поддерживать постоянный контакт с ребенком и предлагать ему свою помощь, отметила Портнова.

Кроме того, психиатр отметила сезонность детских самоубийств. Так, наиболее «опасными» периодами являются осень и весна.

В 2018 году Минобрнауки разработало сценарии проведения родительского собрания по проблеме профилактики детских самоубийств. В ноябре 2017 года заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева сообщала, что ведомство составило для школьников учебники по предотвращению суицидов, здоровому образу жизни и профилактике психических расстройств.