Суд отказался заблокировать деятельность BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск компании «Транс Лайн», требовавшей ввести запрет на работу в России сервиса BlaBlaCar и признания запрещенной к распространению информации, размещенной на сайте сервиса и в его мобильном приложении.

«Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать», — огласила решение судья (цитата по «РИА Новости»).

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

В компании «Комьюто рус» (российское представительство французского онлайн-сервиса BlaBlaCar) РБК заявили, что российский суд в очередной раз признал, что «использование платформы BlaBlaCar гражданами России с целью поиска попутчиков для совершения совместных междугородних автопоездок является законным».