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Суд отказался заблокировать деятельность BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск компании «Транс Лайн», требовавшей ввести запрет на работу в России сервиса BlaBlaCar и признания запрещенной к распространению информации, размещенной на сайте сервиса и в его мобильном приложении.

«Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать», — огласила решение судья (цитата по «РИА Новости»).

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Бизнес
Российские автоперевозчики потребовали через суд запретить BlaBlaCar

В компании «Комьюто рус» (российское представительство французского онлайн-сервиса BlaBlaCar) РБК заявили, что российский суд в очередной раз признал, что «использование платформы BlaBlaCar гражданами России с целью поиска попутчиков для совершения совместных междугородних автопоездок является законным».

В июле Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Госдуму письмо с предложением создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. В подготовленный ООП перечень был включен, в том числе, и сайт сервиса BlaBlaCar.

Теги: BlaBlaCar, Арбитражный суд Москвы
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