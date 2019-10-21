Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке. Такое заявление он сделал в рамках 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), передает корреспондент РБК.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке», — сказал Медведев.

Также он сообщил, что в России увеличиваются макроэкономические показатели. В том числе растут товарооборот, объем промышленного производства. Председатель правительства отметил и низкий уровень инфляции.