Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию

Глава правительства считает необходимым одинаково уважать инвесторов из России и из-за рубежа, предлагая и тем и другим одинаково привлекательные условия, в том числе предсказуемую политику и нормальный деловой климат

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Убедить иностранные компании инвестировать в Россию и развивать здесь свой бизнес можно только за счет «предсказуемой политики» и «нормального делового климата». Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).

«Я не говорю, что все это идеально получается. Есть, наверное, и проблемы какие-то. Тем не менее мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период», — сказал Медведев.

По словам премьера, лучше всего инвестиции, как иностранные так и внутренние, гарантирует стабильность налогового законодательства, когда изменения не имеют обратной силы, компании имеют возможность к ним подготовиться, а изменение того или иного налога означает, что больше он «в течение длительного времени меняться не будет».

«Если же говорить о совершенствовании законодательства, то его нужно проводить и в отношении того, чтобы создать более благоприятный деловой климат для иностранных инвесторов», — добавил премьер-министр.