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Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию
Глава правительства считает необходимым одинаково уважать инвесторов из России и из-за рубежа, предлагая и тем и другим одинаково привлекательные условия, в том числе предсказуемую политику и нормальный деловой климат
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Убедить иностранные компании инвестировать в Россию и развивать здесь свой бизнес можно только за счет «предсказуемой политики» и «нормального делового климата». Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).

«Я не говорю, что все это идеально получается. Есть, наверное, и проблемы какие-то. Тем не менее мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период», — сказал Медведев.

По словам премьера, лучше всего инвестиции, как иностранные так и внутренние, гарантирует стабильность налогового законодательства, когда изменения не имеют обратной силы, компании имеют возможность к ним подготовиться, а изменение того или иного налога означает, что больше он «в течение длительного времени меняться не будет».

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«Если же говорить о совершенствовании законодательства, то его нужно проводить и в отношении того, чтобы создать более благоприятный деловой климат для иностранных инвесторов», — добавил премьер-министр.

Медведев также отметил, что в 1990-е годы власти России отдавали приоритет иностранным инвесторам, так как у тех было больше денег и возможностей, однако теперь подход изменился.

«Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получить одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов — и административных, и налоговых, и трудовых законов», — сказал глава правительства, отметив, что такой подход удобен для всех.

КСИИ был основан в 1994 году. Первые его заседания проводил лично Борис Ельцин, а взаимодействием с приехавшими инвесторами (их было всего девять компаний) руководил Виктор Черномырдин. Сейчас совет возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, а в его текущем составе (ротация происходит ежегодно) 53 международные корпорации, в том числе BP, Danone, PepsiCo, IKEA, Siemens, Total, Unilever, Société Générale Group, UniСredit и др.

В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике. Одной из главных проблем они назвали непредсказуемость изменений в государственном регулировании.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, инвестиции
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Непредсказуемость и старость: что беспокоит иностранных инвесторов
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