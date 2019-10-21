Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию

Убедить иностранные компании инвестировать в Россию и развивать здесь свой бизнес можно только за счет «предсказуемой политики» и «нормального делового климата». Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» в преддверии 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).
«Я не говорю, что все это идеально получается. Есть, наверное, и проблемы какие-то. Тем не менее мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период», — сказал Медведев.
По словам премьера, лучше всего инвестиции, как иностранные так и внутренние, гарантирует стабильность налогового законодательства, когда изменения не имеют обратной силы, компании имеют возможность к ним подготовиться, а изменение того или иного налога означает, что больше он «в течение длительного времени меняться не будет».
«Если же говорить о совершенствовании законодательства, то его нужно проводить и в отношении того, чтобы создать более благоприятный деловой климат для иностранных инвесторов», — добавил премьер-министр.