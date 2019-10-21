Медведев предложил сделать административный кодекс понятным

Премьер считает, что действующая редакция «абсолютно неудобна к применению». Новый вариант должен быть понятнее и эффективнее, говорит Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.

По его словам, действующий кодекс «абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются в том числе и бизнесу».

Совершение законодательства нужно в том числе для создания более благоприятного делового климата для иностранных инвесторов. Медведев напомнил, что решение о создании нового кодекса уже принято. Он отметил, что для неспециалиста это «какая-то абстрактная материя», однако действующий кодекс состоит из «огромного количества» статей, которые менялись десятки раз.

«И наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития кодекс об административных правонарушениях», — сказал премьер.