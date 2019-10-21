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Жаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети

Власти России планируют перейти от мер по блокировке к применению штрафов для регулирования интернет-пространства. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в Китае, передает ТАСС.

По его словам, в стране обсуждают законопроект, предписывающий «достаточно серьезные штрафы» для компаний, которые не соблюдают законодательство в Сети.

«Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают «экономическим рублем», — подчеркнул Жаров.

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Как отметил глава Роскомнадзора, у российских властей есть все необходимые инструменты для защиты национальных интересов от недостоверных источников в сетевом пространстве, в том числе экономические.

В сентябре стало известно, что надзорная служба заблокировала математический форум, так как его IP-адрес был в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. В качестве причины указывалось решение столичного Таганского суда о блокировке мессенджера Telegram на территории России.
 

Теги: Александр Жаров, переход, блокировка, штраф, нарушители, сеть
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