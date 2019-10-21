Жаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети

Жаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети

Власти России планируют перейти от мер по блокировке к применению штрафов для регулирования интернет-пространства. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в Китае, передает ТАСС.

По его словам, в стране обсуждают законопроект, предписывающий «достаточно серьезные штрафы» для компаний, которые не соблюдают законодательство в Сети.

«Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают «экономическим рублем», — подчеркнул Жаров.

Как отметил глава Роскомнадзора, у российских властей есть все необходимые инструменты для защиты национальных интересов от недостоверных источников в сетевом пространстве, в том числе экономические.