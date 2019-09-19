Роскомнадзор объяснил блокировку математического форума

Роспотребнадзор ограничил доступ к форуму по математике в связи с решением Таганского суда о запрете доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь федеральной службы Вадим Ампелонский.

«Доступ к указанному Вами ресурсу artofproblemsolving.com не ограничивается и не ограничивался в рамках исполнения требований статей 15.1–15.6-1, 15.8 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — сообщил он. «Вместе с тем, 45.56.124.84 доступ к IP-адресу, на котором в том числе размещается вышеуказанный интернет-ресурс, ограничивается на территории Российской Федерации в рамках положений Федерального закона № 149-ФЗ на основании решения Таганского районного суда г. Москвы от 13.04.2018 № 2-1779/2018 и на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.04.2018 № 31.27.2018/Ид2971-18», — добавил Ампелонский.

Так в Роспотребнадзоре прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о блокировке англоязычного ресурса. Ранее «Ведомости» со ссылкой на пост пользователя Facebook писали, что надзорная служба заблокировала математический форум. Его IP-адрес (45.56.124.84) есть в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, в качестве причины указывается решение столичного Таганского суда о блокировке мессенджера Telegram на территории страны, писало издание. По информации Роскомсвободы, адрес artofproblemsolving.com включили в реестр 15 января. Маркелов, в свою очередь, отметил, что не видел на форуме запрещенной в стране информации. По его словам, на форуме было обсуждение только связанных с математикой задач.