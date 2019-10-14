В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов

Речь идет о досудебном ограничении доступа к материалам с живодерским контентом. Сайты, содержащие видео и фото жестокого обращения с животными, предлагается блокировать по аналогии с экстремистским контентом

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными. Об этом в своем Instagram сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

«Мы предложили механизм досудебной блокировки живодерского контента. Роскомнадзор будет блокировать эти сайты, выявляя жестокий контент или получив обращение. А потом полиция — привлекать к ответственности живодеров», — написал он.

В настоящий момент, отметил глава думского комитета, заблокировать сайты с видео и фото с издевательствами над животными можно только по решению суда, на что уходят «недели, иногда месяцы». «За это время жестокий контент успевают перепостить сотни интернет-ресурсов. Многие торгуют этой гадостью. Сложилась целая индустрия продажи такого видео, в том числе — за рубеж», — написал он

По словам Бурматова, правительство поддержало законопроект, и Госдума готовится к первому чтению.