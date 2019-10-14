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В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов
Речь идет о досудебном ограничении доступа к материалам с живодерским контентом. Сайты, содержащие видео и фото жестокого обращения с животными, предлагается блокировать по аналогии с экстремистским контентом

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными. Об этом в своем Instagram сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

«Мы предложили механизм досудебной блокировки живодерского контента. Роскомнадзор будет блокировать эти сайты, выявляя жестокий контент или получив обращение. А потом полиция — привлекать к ответственности живодеров», — написал он.

В настоящий момент, отметил глава думского комитета, заблокировать сайты с видео и фото с издевательствами над животными можно только по решению суда, на что уходят «недели, иногда месяцы». «За это время жестокий контент успевают перепостить сотни интернет-ресурсов. Многие торгуют этой гадостью. Сложилась целая индустрия продажи такого видео, в том числе — за рубеж», — написал он

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По словам Бурматова, правительство поддержало законопроект, и Госдума готовится к первому чтению.

Речь идет о поправках в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы, говорится, что инициатива направлена на пресечение распространения в интернете информации, «которая может причинить вред психическому здоровью неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних детей». Также в нем отмечается, что ограничение доступа к подобной информации не будет подменять собой процессуальное производство, связанное с расследованием уголовных дел о жестоком обращении с животными.

В мае Бурматов говорил, что предлагаемые поправки позволят Роскомнадзору блокировать живодерский контент в интернете по аналогии с экстремистским. Он также отмечал, что в обсуждении законопроекта участвовали зоозащитники.

В январе 2018 года в интервью «Новой газете» Бурматов заявил о существовании в России подпольных студий, которые занимаются подбором актеров для съемок в живодерских роликах. «Это целая индустрия, внутри которой крутятся большие деньги», — сообщил он. Ссылаясь на данные зоозащитников, глава комитета отметил, что на тот момент в интернете было найдено порядка 1,3 тыс. подобных постановочных видео, во время которых животные погибают.

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В декабре 2018 года Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает отношение к животным по принципу гуманности и ответственность человека за их судьбу. Закон. в частности, запрещает умерщвление животных, проведение боев с их участием, а также контактные зоопарки в торговых центрах. Позднее правительство утвердило список животных, которых нельзя содержать в неволе.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Госдума, законопроект, досудебная блокировка сайтов ..., жестокое обращение с животными
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