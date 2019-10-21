МИД Турции пригрозил возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов

До конца перемирия в Сирии осталось 35 часов, Анкара следит за отходом сирийских курдов с севера страны, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова передает А Haber.

«Осталось 35 часов. Если террористические группировки полностью не выйдут из зоны, мы возобновим нашу операцию», — заявил Чавушоглу.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник свободы» против курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил» на северо-востоке Сирии. Свои действия Эдоган обосновал борьбой с терроризмом, так как Анкара считает группировки курдов террористическими.

Вторжение Турции в Сирию осудили в США, Европе и Лиге арабских государств. 15 октября президент США Дональд Трамп ввел против Турции экономические санкции.

17 октября Вашинтон и Анкара договорились о временном перемирии на 120 часов. За это время курдские формирования должны отойти от границы с Турцией на 32 км, после чего Турция установит там зону безопасности. В обмен на приостановку Вашингтон пообещал отменить экономические санкции.