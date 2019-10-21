Минобороны получило еще один полковой комплект С-400

Минобороны получило еще один полковой комплект С-400

Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна. Это вторая такая поставка в этом году.

«Это полк «четырехсотки» укрупненного состава», — заявили в пресс-службе, отметив, что Минобороны получило систему досрочно.

По требованиям заказчика при передаче Минобороны технику выкатили на полигон и испытали — провели облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Испытания завершились успешно, добавили в концерне.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она способно поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и уничтожать тактические баллистические цели на дальности 60 км.