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Минобороны получило еще один полковой комплект С-400

Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна. Это вторая такая поставка в этом году.

«Это полк «четырехсотки» укрупненного состава», — заявили в пресс-службе, отметив, что Минобороны получило систему досрочно.

По требованиям заказчика при передаче Минобороны технику выкатили на полигон и испытали — провели облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Испытания завершились успешно, добавили в концерне.

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Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она способно поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и уничтожать тактические баллистические цели на дальности 60 км.

В предыдущий раз «Алмаз-Антей» передавал Минобороны С-400 в августе.

Теги: Минобороны, С-400
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