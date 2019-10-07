На западе России стартовала проверка войск с С-400 и танками

На западе России стартовала проверка войск с С-400 и танками

В Западном военном округе России началась комплексная итоговая проверка войск за летний период обучения с привлечением Балтийского флота и нескольких армий. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Проверка, проводящаяся под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, затронет 26 регионах дислокации воинских частей и соединений округа.

В министерстве сообщили, что в ходе проверки в Ленинградской области боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» будут тренировать прикрытие объектов от ударов воздушного противника. В Ивановской области расчеты комплексов «Искандер» отработают электронное поражение пунктов управления.

В Карелии, Воронежской и Тверской областях многоцелевые истребители Су-35С и МиГ-31БМ отработают перехваты тактических крылатых ракет, а бомбардировщики Су-34 нанесут бомбоштурмовые удары.

На время проверки в Московской, Смоленской и Брянской областях также запланированы боевые стрельбы с использованием комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-72, Т-80 и Т-90, бронетранспортеров БТР-82А и реактивных систем залпового огня «Торнадо», «Град» и «Ураган». К проверке привлекут Балтийский флот.