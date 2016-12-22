Минобороны России досрочно получило второй за год комплект С-400

Концерн «Алмаз-Антей» передал российскому Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», рассказали в концерне, передает «РИА Новости».
«Концерн «ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф», — заявили в концерне. Там добавили, что перед передачей комплект С-400 прошел полевые испытания, в том числе с его помощью сопровождали реальные цели в воздухе.
Церемония передачи С-400 прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Как отмечает «Интерфакс», первый в этом году полковой комплект С-400 Минобороны России получило в июле.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. «Триумф» может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и уничтожать тактические баллистические цели на дальности 60 км. Системы С-400 способны обнаруживать цель в воздушном пространстве на расстоянии до 600 км.