Песков не стал отвечать на вопрос о нештатной ситуации на военных учениях

Песков не стал отвечать на вопрос о нештатной ситуации на военных учениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, действительно ли в ходе учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.

«Это вопрос в Минобороны», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

21 октября газета «Ведомости» сообщила, что с участвовавшей в учениях подводной лодки «Рязань» удалось запустить по полигону Чижа только одну межконтинентальную баллистическую ракету, тогда как на брифинге 14 октября анонсировалось два пуска. Вторая ракета, по данным издания, не вышла из шахтной пусковой установки, в итоге подлодка вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

В Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили.