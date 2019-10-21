Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы

Директор школы № 2 на Сахалине, где одноклассники избили ученицу четвертого класса, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом РБК сообщили в департаменте образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского округа.

«Вместе с тем достигнуто соглашение о том, что руководитель учреждения продолжит работу в школе в должности учителя», — подчеркнули в департаменте.

По данным портала Sakhalin.info, экс-директор будет преподавать математику.

Ученицу четвертого класса избили 15 октября после занятий в школе. По словам матери пострадавшей девочки, сразу несколько одноклассников напали на нее на школьном крыльце за то, что напомнила учительнице о необходимости дать домашнее задание. Позднее некоторые дети помогли пострадавшей добраться домой.