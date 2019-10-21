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Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы

Директор школы № 2 на Сахалине, где одноклассники избили ученицу четвертого класса, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом РБК сообщили в департаменте образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского округа.

«Вместе с тем достигнуто соглашение о том, что руководитель учреждения продолжит работу в школе в должности учителя», — подчеркнули в департаменте.

По данным портала Sakhalin.info, экс-директор будет преподавать математику.

Ученицу четвертого класса избили 15 октября после занятий в школе. По словам матери пострадавшей девочки, сразу несколько одноклассников напали на нее на школьном крыльце за то, что напомнила учительнице о необходимости дать домашнее задание. Позднее некоторые дети помогли пострадавшей добраться домой.

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В департаменте уточнили РБК, что родители четвероклассницы обратились в больницу. Ее поместили в травматологическое отделение больницы Поронайска с сотрясением головного мозга.

По предварительной информации, в избиении девочки участвовали восемь школьников. При этом все дети, вовлеченные в конфликт, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не стояли, сигналы о фактах неблагополучия в их семьях также не поступали, добавили в ведомстве. В ходе проверки департамент рассчитывает выяснить, участвовали ли эти школьники в избиениях или травле других детей.

После случая с избиением школьницы СК по Сахалинской области начал доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). В ведомстве оценят действия руководства школы, на территории которой произошел инцидент. Областная прокуратура также начала проверку по этому происшествию. Ситуацию взяла под контроль министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, сообщили в департаменте.

Теги: Сахалин, директор, школа, увольнение, избиение, новости РБК
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