Следственный комитет проверит информацию об избиении ученицы на Сахалине

Следственный комитет проверит информацию об избиении ученицы на Сахалине

Следственный комитет по Сахалинской области изъял материалы из полиции и начал доследственную проверку по факту избиения школьницы на Сахалине, сообщает пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что проверка организована по ст. 293 УК РФ «Халатность». В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы, на территории которой произошел инцидент.

Ранее проверку по этому происшествию начала областная прокуратура.

ЧП произошло в школе №2 города Поронайска 15 октября. Местный портал Sakhalin.info сообщил, что после занятий несколько одноклассников напали на крыльце учебного заведения на ученицу четвертого класса.