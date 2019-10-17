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Следственный комитет проверит информацию об избиении ученицы на Сахалине

Следственный комитет по Сахалинской области изъял материалы из полиции и начал доследственную проверку по факту избиения школьницы на Сахалине, сообщает пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что проверка организована по ст. 293 УК РФ «Халатность». В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы, на территории которой произошел инцидент.

Ранее проверку по этому происшествию начала областная прокуратура.

Общество
Прокуратура проверит информацию об избиении школьницы на Сахалине

ЧП произошло в школе №2 города Поронайска 15 октября. Местный портал Sakhalin.info сообщил, что после занятий несколько одноклассников напали на крыльце учебного заведения на ученицу четвертого класса.

По словам матери ученицы, девочка напомнила учительнице о том, что она не задала домашнее задание. После уроков одноклассники напали на нее, били по голове и в живот, разбросали по улице личные вещи, а охрана школы не вмешалась, хотя все происходило перед входом в учебное учреждение. Сейчас девочка находится в больнице с сотрясением мозга, добавила она.

Теги: Сахалин, школьница, избиение
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