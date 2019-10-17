Прокуратура проверит информацию об избиении школьницы на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по информации СМИ об избиении ученицы школы № 2 города Поронайска. Портал Sakhalin.info сообщал, что ученики школы № 2 города избили свою одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании.

В ведомстве отметили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки, если на то будут основания.

Инцидент произошел 15 октября. Sakhalin.info цитирует мать пострадавшей ученицы четвертого класса. По ее словам, на последнем уроке ребенок напомнил учителю, что та забыла задать домашнее задание.

После занятий на школьном крыльце на девочку напали несколько одноклассников, которые держали и били ее. После избиения некоторые дети помогли школьнице собрать разбросанные вещи, вызвали такси и отправили ее домой. Там девочка почувствовала себя плохо.