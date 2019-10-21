Владельцы АЗС не нашли смысла в идее Росстандарта по борьбе с недоливом

Владельцы АЗС не нашли смысла в идее Росстандарта по борьбе с недоливом

В Независимом топливном союзе (НТС), объединяющем владельцев независимых автозаправочных станций в России, назвали бессмысленным предложение Росстандарта об изменении стандарта проверки топливораздаточных колонок (ТРК) на предмет недолива.

«Считаю, что смысла в создании систем, тем более государственного контроля, не имеется. Предлагаемые меры, кроме дополнительной нагрузки на бюджет и фактически нецелевого расходования государственных средств, никаких результатов не принесут», — заявил РБК вице-президент НТС Дмитрий Гусев.

20 октября «Российская газета» опубликовала выдержку из интервью главы Росстандарта Алексея Абрамова, в котором тот рассказал о планах по реализации новых мер борьбы с недоливом топлива на АЗС.

«Данное заявление господина Абрамова, по моему мнению, является не чем иным, как попыткой увеличить узнаваемость за счет информационной темы, которая будоражит сердца и души людей, а на самом деле не является такой уж актуальной. Опять же, попытки внедрения неких мер ограничения и контроля на рынке проходят без привлечения участников рынка, без консультаций с независимыми участниками и их объединениями», — прокомментировал заявления главы Росстандарта Гусев.

В сентябре Росстандарт отчитывался, что топливо недоливают на каждой пятой АЗС в России.