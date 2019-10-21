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СМИ сравнили советский истребитель МиГ-25 с фургоном

Советский истребитель-перехватчик МиГ-25 выглядит неуклюжим рядом с истребителями четвертого и пятого поколений. Об этом пишет американский портал We Are The Mighty. Большинство его сотрудников — бывшие военнослужащие США.

По данным портала, спроектированному в 1960-х конструкторским бюро Микояна — Гуревича советскому самолету не достает изящности «младшего брата» МиГ-29 или, напротив, «агрессивного внешнего вида» Су-57, F-22 и F-35. Внешний вид МиГ-25 в издании сравнили с грузовым фургоном.

В материале отмечается, что истребитель оснащен двумя турбореактивными двигателями, которые позволяли МиГ-25 разгоняться до скорости 2,8–3,2 Маха. По данным издания, разработка советских конструкторов «напугала США и других участников НАТО».

В феврале Министерство обороны Венгрии выставило на продажу 19 снятых с вооружения МиГ-29. Стартовая цена лота составила $10 млн, при том что стоимость одного такого истребителя в среднем составляет $25 млн в зависимости от модификации и комплектации.    

Теги: истребитель, «МиГ»
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