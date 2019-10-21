Путин напомнил о реакции России на эпидемию лихорадки Эбола в Африке

Путин напомнил о реакции России на эпидемию лихорадки Эбола в Африке

Россия оказывает государствам Африканского континента поддержку в развитии здравоохранения, поскольку на территории африканских стран существуют опасные инфекционные заболевания, которые не знают границ. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

«Мы помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения. Ведь опасные инфекционные заболевания не знают границ», — сказал он.

По его словам, Россия стала одной из первых стран, отреагировавших на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней $60 млн. Кроме того, Москва внесла $20 млн в программу Всемирного банка на реализацию глобальной инициативы по борьбе с малярией.

«Россия направляет гуманитарную помощь африканским государствам. Нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту», — добавил глава государства. В качестве примера Путин привел гуманитарные грузы, отправленные Россией в Зимбабве, Малави и Мозамбик после разрушительного циклона «Идай» в апреле.

В августе сообщалось, что число погибших в результате вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго в 2019 году составило порядка 2 тыс. человек. Позднее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвинила власти Танзании в сокрытии данных о заболевании Эболой.