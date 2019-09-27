Один человек погиб при пожаре в заброшенном ресторане в Набережных Челнах

Один человек погиб при пожаре в заброшенном ресторане в Набережных Челнах

Один человек погиб при пожаре в недействующем ресторане «Арарат» в Набережных Челнах. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Татарстан.

«При проливке и проверке помещений в правой части здания, в помещении без окон обнаружено тело человека», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям в 17:05 мск. Его площадь составила 600 кв. м. Из-под кровли здания шел густой черный дым. Из-за сильного задымления из близлежащих домов эвакуировали около ста человек.

В ведомстве отметили, что в загоревшемся здании нет электричества и газа. В 19:27 пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвовали 82 спасателя и 23 единицы техники. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.