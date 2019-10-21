Более 1,4 тыс. человек задержали в ходе массовых беспорядков в Чили

Более 1,4 тыс. человек задержали в ходе массовых беспорядков в Чили

В ходе акций протеста против повышения стоимости билетов на метро в Чили задержали 1 462 человека. Об этом сообщает RPP со ссылкой на пресс-службу национальной прокуратуры страны.

По данным ведомства, 614 человек были арестованы в столице страны Сантьяго, еще 848 участников демонстраций задержали в других городах. Многим из них предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках, а также столкновении с полицейскими, передает La Tercera.

Как сообщает BBC News, две женщины погибли во время пожара в супермаркете сети Walmart в Сантьяго. Еще один человек был госпитализирован с ожогами 75% тела и скончался в больнице. Кроме того, на акциях протеста ранения получили 62 полицейских и 15 гражданских служащих.

«Степень насилия и мародерства достигла крайностей, которых мы ранее не видели в нашей стране. Численность чилийской армии [в районах проведения демонстраций] будет увеличена на 1500 человек», — заявил министр внутренних дел Чили Альберто Эспина (цитата по Infobae).