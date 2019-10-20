В Чили ввели комендантский час еще в трех коммунах

В Чили ввели комендантский час еще в трех коммунах

Правительство Чили из-за массовых протестов ввело комендантский час еще в трех прилежащих к столице коммунах — Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа, сообщает издание Diario Panorama.

На территории этих районов задействовано 1,5 тыс. военных.

Протесты в Чили начались после повышения цен на проезд в метро с начала октября. 19 октября в провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также о муниципальных округах Пуэнте Альто и Сан-Бернардо чилийские власти установили комендантский час. Позднее президент Себастьян Пиньера объявил о приостановке повышения стоимости проездных билетов.

В ходе акций было задержано более 300 человек, повреждены 49 полицейских автомобилей и 41 станция метро. 20 октября губернатор Сантьяго Карла Рубилар сообщила о трех погибших в ходе манифестаций.