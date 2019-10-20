СМИ узнали мотив поджога жилого дома в Ярославской области

Личная неприязнь могла стать мотивом поджога двухэтажного жилого дома в городе Ростов в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, задержанный хотел «насолить» кому-то из местных жителей. Однако члены погибшей семьи, вероятнее всего, стали случайными жертвами, подозреваемый с ними не общался. По данным телеканала, мужчина постоянно меняет свои показания. Сейчас следователи проверяют несколько версий случившегося.

На допросе у следователей подозреваемый признался, что в момент поджога он находился в состоянии алкогольного опьянения. «Взял зажигалку и пошел», — сообщил мужчина.

Следователи задержали подозреваемого в поджоге в воскресенье, 20 октября. Им оказался житель Ярославской области 1982 года рождения. Изначально следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109. УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»), однако затем дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Пожар в двухэтажном жилом доме № 13 на Ленинской улице произошел утром, 19 октября. Площадь возгорания составила 600 кв. м. В результате выгорела кровля здания, без жилья остались жители 19 квартир. При пожаре погибли пять детей в возрасте от полутора до шести лет, мать троих из них и еще один взрослый. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.