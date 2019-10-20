В аварии на новом участке скоростной трассы М-11 в Тосненском районе Санкт-Петербурга погибла женщина, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел 20 октября около 5:00 на 607-м км трассы. 46-летний водитель «Лады» не справился с управлением и въехал в ограждение. В результате ДТП погибла 42-летняя пассажирка автомобиля.

Как пишет «Фонтанка.ру», смерть женщины, по всей вероятности, стала первой на седьмом участке платной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург, открытой в сентябре этого года.

Начальник отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не подтвердил РБК, что пассажирка стала первой жертвой ДТП на новом отрезке трассы.

Строительные работы на трассе М11, которая свяжет МКАД с Кольцевой автомобильной дорогой Санкт-Петербурга, полностью завершатся 15 октября. Новая дорога будет проходить параллельно с существующей М-10 «Россия», пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность трассы составит 669 км, от столицы до Санкт- Петербурга по ней можно будет добраться за пять с половиной часов. «Автодор» заявлял, что стоимость проезда по автомагистрали не будет превышать 2 тыс. руб.