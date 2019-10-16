Минтранс назвал сроки открытия трассы М-11 между Москвой и Петербургом

Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре, строительные работы завершатся к 15 ноября. Об этом сообщил первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов, передает ТАСС.

«У нас дата 15 ноября строительной готовности и оформления документов. Открытие может еще занять какое-то время», — уточнил представитель ведомства.

В марте «Автодор» сообщал, что стоимость проезда по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом составит меньше 2 тыс. руб., при этом с помощью транспондера и льгот автомобилисты смогут «значительно уменьшить» эту сумму.

Скоростную платная трасса М-11 построили от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт- Петербурга по М-11 займет не более пяти с половиной часов. Соединяющая сейчас два города трасса М-10 станет бесплатным дублером новой дороги.