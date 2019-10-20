Первый из назначенных Зеленским губернаторов подал в отставку

Губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В соцсети он приложил фотографию написанного от руки заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского. О причинах отставки он не рассказал, но прокомментировал его цитатой из книги «Сад Гетсиманьский» Ивана Багряного, принадлежащей герою романа Андрею Чумаку.

«Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть», — написал губернатор.

Президент подписал указ о назначении Бно-Айрияна председателем Киевской областной госадминистрации в июле текущего года. 19 октября губернатор написал на своей странице в Facebook, что он находится в своей должности уже сто дней. «Я верил и, наверное, верю до сих пор, что изменения в стране возможны. Главное — захотеть», — говорил он. Глава региона также опубликовал отчет о проделанной работе.