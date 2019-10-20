После гибели двух коммунальщиков в Екатеринбурге возбудили дело

После гибели двух коммунальщиков в Екатеринбурге возбудили дело

Следователи завели уголовное дело после гибели двух работников коммунальных служб Екатеринбурга, которых завалило грунтом во время ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.

Дело возбуждено по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации СК, погибшие были 1986 и 2000 годов рождения.

Инцидент произошел вечером 19 октября на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический. Тела работников достали из-под завала в ходе аварийно-спасательных работ спустя несколько часов после обрушения. Как сообщал «Екатеринбург Онлайн», завал произошел из-за того, что у находящегося рядом экскаватора отвалился ковш. В это время мужчины находились на глубине около 10 м. Когда ковш упал в траншею, рабочих засыпало землей.