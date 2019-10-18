Эксперты оценили данные о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Количество потребляемых россиянами яиц ненамного превышает рекомендуемую норму. Об этом сообщил РБК заведующий лабораторией эпидемиологии питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Алексей Камбаров. Так он отреагировал на данные аналитиков Sberbank Investment Research, заявивших о чрезмерном потреблении яиц в России

«Согласно Минздраву, годовая норма яиц для взрослого человека — 260 штук в год. Если взглянуть на статистику, среднее количество потребляемых яиц за последние три года увеличилось: 269, 273 и 279 соответственно», — заявил он РБК.

Камбаров подчеркнул, что превышение небольшое и угрозы здоровью не представляет.

С ним согласился главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

«Яйца — это великолепный продукт, но там есть холестерин и насыщенные жирные кислоты. Если есть их слишком много, это может привести к проблемам со здоровьем» — заявил Тутельян. Диетолог добавил, что нужно следить за количеством жиров в рационе и процентом яичного желтка в нем.